В сентябре на Донбассе в среднем фиксируют более 250 нарушений режима прекращения огня ежедневно. Таких обстрелов не было с лета 2020 года.

Такое заявление сделал представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен.

По словам посла, ситуация на Донбассе в области безопасности нестабильная, поскольку увеличилось количество нарушений режима прекращения огня в этом месяце.

— В сентябре в среднем регистрируется более 250 нарушений режима прекращения огня в день. Особенно озабоченность вызывает большое количество жертв среди гражданского населения в результате обстрелов и стрельбы, — говорится в сообщении.

В ОБСЕ отмечают, что таких обстрелов на востоке Украины не было с лета прошлого года.

— В сентябре 2021 года эти цифры достигли самого высокого показателя с июля 2020 года, когда были приняты меры по прекращению огня, — добавили в организации.

Также в ОБСЕ отмечают, что наблюдатели не могут полноценно работать из-за запретов передвижения на неподконтрольных Украины территориях.

Только за последние две недели свободу передвижения СММ ОБСЕ ограничивали 39 раз, из которых 31 — на временно оккупированной территории Донецкой области, 6 — на временно оккупированной территории Луганской области и 2 — на подконтрольных Украины районах.

— Другим препятствием для работы СММ является обстрелы БПЛА миссии и глушения их сигнала, — добавили в ОБСЕ.

Также в организации отметили, что РФ блокирует продолжение миссии ОБСЕ, которая играет важную роль в решении конфликта с 2014 года.

— Сегодняшняя встреча состоялась за день до того, как закончится мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе, не продлен Российской Федерацией.

В начале сентября на совещании ОБСЕ российская делегация заявила, что выступает против продления мандата их пограничных наблюдателей на пунктах пропуска Гуково и Донецк на границе с Украиной после 30 сентября.

В то же время в украинском МИДе такое решение Кремля рассматривают как намерение продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях.

В ведомстве отметили, что это может привести к дальнейшей эскалации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Также США критикуют Россию за закрытие миссии ОБСЕ на границе. Там не уверены в том, что РФ будет выполнять международные соглашения.

Джерело: ОБСЕ