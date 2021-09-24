РФ не назвала причин закриття місії ОБСЄ на кордоні з Україною – США

За закриття роботи місії спостерігачів ОБСЄ на пунктах пропуску Гуково і Донецьк на кордоні з Україною після 30 вересня несе повну відповідальність Росія, оскільки її заперечення – це єдина причина.

Про це заявила представник США в ОБСЄ Кортні Австріан.

За її словами, ця місія відігравала цінну роль протягом останніх років, забезпечуючи прозорість переміщень між Росією та окупованими нею територіями Донбасу.

– Ми не впевнені в намірах Росії щодо виконання нею міжнародних зобов’язань та конструктивної співпраці з Україною. Ми продовжуватимемо закликати Росію забезпечити моніторинг ОБСЄ вздовж російсько-українського кордону, а також припинити постійну агресію проти України, сприяти мирному вирішенню конфлікту та виконувати свої зобов’язання щодо Мінську, – наголосила вона.

2 вересня на засіданні Постійної ради ОБСЄ представники Росії оголосили, що проти продовження мандата їхніх прикордонних спостерігачів на пунктах пропуску Гуково і Донецьк на кордоні з Україною після 30 вересня.

У МЗС України таке рішення країни-агресора розглядають як намір продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях.

Джерело: osce.usmission.gov

Фото: OSCE