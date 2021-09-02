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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

РФ відмовилася продовжувати мандат спостерігачів ОБСЄ на кордоні з Україною

ОБСЄ

У місії ОБСЄ заявили, що Росія проти продовження мандата їхніх прикордонних спостерігачів на пунктах пропуску Гуково і Донецьк на кордоні з Україною після 30 вересня.

– Нинішнє заперечення РФ проти продовження мандата місії прикордонних спостерігачів ОБСЄ виглядає лише останнім у довгій низці невиконаних обіцянок і останньої демонстрації Росією того, що підтримка позитивних відносин зі своїми сусідами просто не є пріоритетом, – йдеться в повідомленні місії США в ОБСЄ в Twitter.

Таке рішення Володимира Путіна представники Росії оголосили 2 вересня на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

 

У МЗС України рішуче засудили деструктивну позицію Росії, і вважають таке рішення країни-агресора саботажем Мінських домовленостей, якими передбачено моніторинг з боку ОБСЄ державного кордону між Україною та Росією.

– Розглядаємо таке рішення РФ як свідчення її планів продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях, що може спричинити подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту, – йдеться у заяві міністерства.

Тому Україна вимагає від Росії негайно припинити деструктивні дії щодо Спостережної місії ОБСЄ, виконати всі взяті на себе зобов’язання у рамках Мінських угод з метою деескалації безпекової ситуації.

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Фото: OSCE SMM – Special Monitoring Mission to Ukraine

Джерело: МЗС

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