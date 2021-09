РФ відмовилася продовжувати мандат спостерігачів ОБСЄ на кордоні з Україною

У місії ОБСЄ заявили, що Росія проти продовження мандата їхніх прикордонних спостерігачів на пунктах пропуску Гуково і Донецьк на кордоні з Україною після 30 вересня.

– Нинішнє заперечення РФ проти продовження мандата місії прикордонних спостерігачів ОБСЄ виглядає лише останнім у довгій низці невиконаних обіцянок і останньої демонстрації Росією того, що підтримка позитивних відносин зі своїми сусідами просто не є пріоритетом, – йдеться в повідомленні місії США в ОБСЄ в Twitter.

Таке рішення Володимира Путіна представники Росії оголосили 2 вересня на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

????????’s current objection to the OSCE Border Observer Mission’s mandate renewal looks to be just the latest in a long line of broken promises & Russia’s most recent demonstration that maintaining positive relations with its neighbors is simply not a priority https://t.co/mInMayiAhq pic.twitter.com/u8HNHaECMW

— U.S. Mission to OSCE (@usosce) September 2, 2021