Дело танкера Delfi: экс-командиру корабля морской охраны сообщили о подозрении

Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении бывшему командиру корабля морской охраны Одесского отряда морской охраны.

Мужчине инкриминируют халатное отношение к службе, причинившее существенный вред (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Дело в том, что командир корабля морской охраны пропустил в порт танкер Delfi, который затонул в 2019 году.

По данным следствия, в ноябре 2019 года командир корабля знал об имеющихся нарушениях у танкера Delfi и не принял мер по его задержанию и конвоированию в ближайший порт.

При осмотре судна пограничниками было установлено, что танкер пересек государственную границу Украины без необходимых документов и с меньшим, чем надо, количеством экипажа — командой из трех вместо пяти человек.

Пограничники зафиксировали неисправность главных двигателей судна, потерю одного из якорей, отсутствие топлива и провизии.

— В результате грузовой танкер в условиях шторма сорвался с якоря и, дрейфуя, сел на мель близ одесского пляжа Дельфин, где произошла утечка нефтепродуктов, — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Авария танкера Delfi

Танкер Delfi затонул в ноябре 2019 года напротив одесского пляжа Дельфин.

Первые три попытки владельца судна поднять его успехом не увенчались. С конца июля 2020 года операция по подъему танкера перешла под контроль Администрации морских портов Украины.

Несколько раз из танкера фиксировалось утечки в море нефтепродуктов. В августе 2020 года его удалось поставить на киль. В подъеме Delfi были задействованы буксиры Topaz N и Diamond N.