Справа танкера Delfi: екс-командиру корабля морської охорони повідомили про підозру

Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру колишньому командиру корабля морської охорони Одеського загону морської охорони.

Чоловіку інкримінують недбале ставлення до служби, що заподіяло істотну шкоду (ч. 3 ст. 425 КК України). Річ у тім, що командир корабля морської охорони пропустив до порту танкер Delfi, який затонув 2019 року.

За даними слідства, у листопаді 2019 року командир корабля знав про наявні порушення у танкера Delfi та не вжив заходів щодо його затримання і конвоювання до найближчого порту.

Під час огляду судна прикордонниками було встановлено, що танкер перетнув державний кордон України без необхідних документів та з меншою за необхідну кількістю екіпажу – командою із трьох замість п’яти осіб.

Прикордонники зафіксували непрацездатність головних двигунів судна, втрату одного з якорів, відсутність палива та провізії.

— Внаслідок цього вантажний танкер в умовах шторму зірвався з якоря та, дрейфуючи, сів на мілину поблизу одеського пляжу Дельфін, де стався витік нафтопродуктів, – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Аварія танкера Delfi

Танкер Delfi затонув у листопаді 2019 року напроти одеського пляжу Дельфін.

Перші три спроби власника судна підняти його успіхом не увінчалися. З кінця липня 2020 року операція з підйому танкера перейшла під контроль Адміністрації морських портів України.

Декілька разів з танкера фіксувалося витікання в море нафтопродуктів. У серпні 2020 року його вдалося поставити на кіль. У підйомі Delfi були задіяні буксири Topaz N і Diamond N.