В понедельник, 18 октября, умер Андрей Павлов — родной брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства смерти.

Причины смерти 42-летнего Андрея Павлова пока неизвестны. По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет.

По данным правоохранителей, тело погибшего обнаружил знакомый Андрея, который приехал его навестить. За день до этого Павлов жаловался на проблемы со здоровьем.

По словам знакомого, утром Павлов позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку со вчерашнего дня чувствовал себя плохо. Когда знакомый приехал, то мужчина уже был мертв.

На месте работают эксперты и следственно-оперативная группа. В дальнейшем тело мужчины будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причину смерти.

Также сейчас в квартире брата покойного мэра Кривого Рога проводят следственные действия.