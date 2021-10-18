У понеділок, 18 жовтня, помер Андрій Павлов – рідний брат загиблого мера Кривого Рогу Констянтина Павлова. Наразі поліція встановлює обставини смерті.

Причина смерті 42-річного Андрія Павлова наразі невідома. За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає.

За даними правоохоронців, тіло загиблого виявив знайомий Андрія, який приїхав його провідати. За день до цього Павлов скаржився на проблеми зі здоров’ям.

За словами знайомого, вранці Павлов зателефонував йому та попросив привезти води, оскільки з учорашнього дня почувався погано. Коли знайомий приїхав, то чоловік вже був мертвий.

На місці працюють експерти та слідчо-оперативна група. В подальшому тіло чоловіка буде направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка має встановити причину смерті.

Також зараз у квартирі брата покійного мера Кривого Рогу проводять слідчі дії.

Смерть Констянтина Павлова

15 серпня Костянтина Павлова знайшли мертвим у селі Вільне на веранді власного будинку. А біля тіла загиблого лежала мисливська рушниця.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України – умисне вбивство.

Поліція опрацьовувала декілька версій загибелі мера Кривого Рогу. Серед них самогубство, доведення до самогубства, вбивство та необережне поводження зі зброєю.

7 вересня правоохоронці спростували версії про умисне вбивство і інсценування самогубства. Основна версія — самогубство.