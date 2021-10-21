Оператор ГТС Украины подал свою заявку к немецкому энергетическому регулятору (Bundesnetzagentur) для участия в сертификации Nord Stream-2 AG – оператора российского газопровода Северный поток-2.

Как объяснил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, Северный поток-2 непосредственно угрожает национальной безопасности нашей страны и пытается обойти энергетические правила Евросоюза. По его словам, российский газопровод вытеснит украинскую газотранспортную систему как один из маршрутов поставок газа в Европу.

– Сертификация Nord Stream-2 AG нарушит права и коммерческие интересы Оператора ГТС Украины, что является основанием для нашей заявки к немецкому регулятору. Северный поток-2 не направлен на диверсификацию маршрутов транспортировки газа и угрожает безопасности поставок газа в Европу… Разрешение Северному потоку-2 осуществлять транспортировку газа под контролем Газпрома приведет к тому, что будет безвозвратно уменьшена и изменена конфигурация украинской газотранспортной системы, устраняя ее как транзитный маршрут Россия-Европа, — подчеркнул Макогон.

В начале сентября этого года компания Nord Stream-2 AG, которой на 100% владеет российский газовый монополист Газпром, подала заявку на сертификацию как оператора Северного потока-2. Заявка была подана в Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur).

Для сертификации Nord Stream-2 AG должна соответствовать европейскому энергетическому законодательству и гарантировать безопасность поставок газа.

В частности, согласно европейскому законодательству, оператор Северного потока-2 должен быть отделен и независим от Газпрома. Кроме того, при поставках газа должны использоваться недискриминационные и прозрачные тарифы.

Недавно заявку на присоединение к процессу сертификации оператора газопровода подала НАК Нафтогаз Украины.

Кроме того, заявки подавали польская государственная энергетическая компания PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH. Немецкий регулятор уже допустил их к процедуре.

Источник: Оператор ГТС Украины