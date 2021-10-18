Северный поток-2: первую нитку газопровода заполнили техническим газом

Первую нитку газопровода Северный поток-2 заполнили техническим газом. Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора Nord Stream 2 AG.
По ее данным, первую нитку газопровода наполнили 177 млн куб м топлива. Это обеспечило давление около 103 бар.
— Согласно плану и в соответствии с требованиями проекта системы, первая линия заполняется примерно 177 млн куб м так называемого технического газа, что обеспечивает давление в трубопроводе около 103 бар.
Компания-оператор отметила, что этого давления достаточно для начала транспортировки газа. Сейчас идет подготовка ко второй нитке Северного потока-2.
В начале сентября крупнейший в России производитель и импортер природного газа, компания Газпром, сообщила о завершении строительства газопровода Северный поток-2.
СМИ писали, что его могут запустить уже в октябре. Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о получении всех документов на сертификацию. Их рассмотрение может длиться около четырех месяцев, потом решение передадут Еврокомиссии.
4 октября компания-оператор Nord Stream 2 AG заявила о начале заполнения газом первой нитки. По данным пресс-службы, газопровод прошел необходимую сертификацию.
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Источник: Nord Stream 2