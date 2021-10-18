Глава Нафтогаза Юрий Витренко сообщил на брифинге, что Украина подала заявку на участие в сертификации оператора газопровода Северный поток-2.

По его словам, заявление на участие в этом процессе, если немецкий регулятор его примет, обяжет формально учитывать позицию Украины и аргументы Нафтогаза.

— Это позволит Нафтогазу сообщать Bundesnetzagentur (Федеральное сетевое агентство Германии) обо всех тех аргументах, которые свидетельствуют, что СП-2 и его операторы не соответствуют европейскому законодательству. Это означает и большую прозрачность процесса, — объяснил Витренко.

Он также рассказал, что будет происходить дальше:

— У немецкого регулятора есть четыре месяца, то есть до 8 января 2022 года, на принятие решения по сертификации оператора Северный поток-2. А потом, в соответствии с директивой ЕС о газе, Еврокомиссия должна оценить это решение в течение двух месяцев. Или четырех месяцев, если будет привлекать заинтересованные стороны.

Глава Нафтогаза напомнил, что во время саммита Украина — ЕС 12 октября Киев передал позиционный документ, в котором указана необходимость привлечь Украину как заинтересованную сторону к оценке ЕК процесса сертификации российского газопровода.

Сегодня, 18 октября, стало известно, что первую нить газопровода Северный поток-2 заполнили техническим газом. Компания-оператор Nord Stream 2 AG отметила, что идет подготовка к наполнению второй нити.

Месяц назад евродепутаты призвали расследовать роль российского газового монополиста Газпром в резком росте цен на голубое топливо. Они обвинили Газпром в рыночных манипуляциях и шантаже с целью ускорения сертификации и ввода в эксплуатацию Северного потока-2.