С 21 октября 2021 года в Украине усиливают карантин. С этого дня все межобластные перевозки будут осуществляться только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного результата теста на коронавирус.

Правило действует для автобусов, железнодорожного транспорта и самолетов в регионах, входящих в желтую, оранжевую и красную зоны карантина, то есть по всей Украине.

С 21 октября за соблюдением правил карантина в Украине будут следить специальные бригады. Они обязаны проверять наличие Covid-сертификатов, а также соблюдение масочного режима.

Как будут проводить массовые карантинные проверки и что грозит нарушителям, читайте в материале.

Карантин в Украине осенью 2021: как будут проходить проверки

По словам Марьяны Ревы, пресс-секретаря начальника Национальной полиции, проводить проверку соблюдения карантина будут рейдовые группы, в которые будут входить полицейские, сотрудники Госпродпотребслужбы, Укртрансбезопасности, муниципальной охраны и органов местного самоуправления.

Как сообщал ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко, за соблюдением карантинных ограничений будут следить 900 мобильных бригад.

Сертификаты о вакцинации или отрицательные тесты на коронавирус будут проверять при перевозках во всех областях.

Также документы, подтверждающие вакцинацию, могут требовать в развлекательных заведениях, кафе, ресторанах, рынках, ТРЦ и тому подобном. Но только в областях, где установлена ​​красная зона эпидопасности. Ведь лишь там действуют эти правила.

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Проверять сертификаты о вакцинации будут выборочно. Полицейские смогут сканировать QR-код документа с помощью специального программного обеспечения, интегрированного в их планшеты.

Для проезда в межрегиональном транспорте подойдет и желтый сертификат (о получении первой дозы), и зеленый (о получении полного курса).

Covid-сертификат о выздоровлении пока невозможно использовать в транспорте. Сейчас он — на этапе тестирования в приложении Дія. После этого станет доступным и будет действовать в течение 180 дней.

Предъявление бумажной справки о выздоровлении или справки о противопоказаниях к вакцинации также не предусмотрено. Поэтому граждане без документов, подтверждающих вакцинацию, смогут пользоваться межрегиональным транспортом только при наличии отрицательного результата теста. Он будет действовать 72 часа.

Кому грозит штраф в случае нарушений

Ответственность за перевозку пассажира без документа, подтверждающего вакцинацию, несет перевозчик. Человека не будут высаживать из транспорта, а на перевозчика составят протокол об административном нарушении.

По-прежнему будут действовать штрафы за несоблюдение масочного режима (от 170 до 255 грн).

Лицам, которые сознательно используют поддельные Covid-сертификаты, грозит штраф до 850 грн или ограничение свободы до двух лет.

Тем, кто занимается подделкой и распространением фальшивых документов, грозит до 17 тыс. штрафа, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы до двух лет. В случае повторного нарушения — ограничение либо лишение свободы до пяти лет.