Червону зону карантину в Києві можуть запровадити уже найближчим часом. Мер Києва Віталій Кличко розповів, які обмеження можуть діяти у столиці у разі переходу в червону зону.

Червона зона у Києві: які обмеження запровадять

Як працюватимуть кафе та ресторани

Робота закладів харчування у червоній зоні забороняється. Однак дозволено працювати за наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (діє 72 год) або сертифікату про вакцинацію.

Готелі

Червона зона карантину також передбачає заборону на діяльність готелів. Але так само такі заклади можуть працювати, якщо всі співробітники та відвідувачі матимуть документ, що підтверджує повну вакцинацію, або негативний результат ПЛР-тесту.

Транспорт у червоній зоні

Червона зона карантину в Києві не обмежує роботу транспорту. Громадський транспорт працюватиме у звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більше, ніж передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.

Як працюватимуть школи, садочки та університети

Відвідування навчальних закладів припиняється з 23 жовтня до 8 листопада. Канікули для школярів тривають з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде ухвалено додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули.

Дитячі садочки продовжують свою роботу в звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу. Інші навчальні заклади працюватимуть, якщо всі працівники отримали сертифікат про повний курс вакцинації.

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Спортзали та фітнес-центри

Для спортивних залів та фітнес-центрів умови такі самі. Червона зона забороняє їх роботу без наявності паспорта вакцинації або негативного ПЛР-тесту в усіх співробітників і відвідувачів.

Відвідувати спортивні заклади дозволяється спортсменам національних збірних команд України та їхнім тренерам.

Масові заходи та відвідування установ

Масові заходи можна проводити за наявності сертифікату або тесту на коронавірус. Це також стосується відвідування установ і закладів соціального захисту, ЦНАПів, управлінь праці, пенсійних фондів.

Спортивні заходи дозволяється проводити, але без участі глядачів.

Джерело: Віталій Кличко