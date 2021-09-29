Золотой меч и украшения: на Мамай-горе раскопали драгоценности скифов

Украинские археологи откопали уникальный артефакт на Мамай-горе у Запорожья — золотой скифский меч акинак, который не попадался старателям больше сотни лет. У оружия нашли амфоры и украшения — все находки теперь красуются в музее города Каменка. Факты ICTV отправились в музей, что увидеть сокровища собственными глазами.

Мамай-гора — самый большой в Европе комплекс древних захоронений на берегу Каховского водохранилища.

В течение десятков лет ученые находят здесь уникальные вещи. Последняя такая экспедиционная стала очень удачной — скифский меч акинак, украшенный золотом.

— У него есть аналог, найденный сто лет назад — в 1899 году в Сумской области, — рассказала доцентка кафедры всемирной истории и международных отношений Запорожского национального университета Светлана Андрух.

Вместе с мечом археологи нашли золотые украшения. Все это вероятно принадлежало 20-летнему воину — об этом свидетельствуют останки рядом с находкой. По данным археологов и историков, у парня был хозяин.

Обычно, таким артефактам была одна дорога — в Киев. Но эти — оставили в регионе, где они были найдены. Учитывая ценность экспонатов, пришлось потратить 300 тыс. грн на усиление безопасности в музее.

Но больше всего ученых радует не блеск золота, а неожиданная находка — почти неприметная греческая амфора. Она свидетельствует, что скифы поселились здесь значительно раньше, чем считалось до сих пор.

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