Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Lifestyle
Микола Олефіренко |

Золотой меч и украшения: на Мамай-горе раскопали драгоценности скифов

Украинские археологи откопали уникальный артефакт на Мамай-горе у Запорожья — золотой скифский меч акинак, который не попадался старателям больше сотни лет. У оружия нашли амфоры и украшения — все находки теперь красуются в музее города Каменка. Факты ICTV отправились в музей, что увидеть сокровища собственными глазами.

Мамай-гора — самый большой в Европе комплекс древних захоронений на берегу Каховского водохранилища.

В течение десятков лет ученые находят здесь уникальные вещи. Последняя такая экспедиционная стала очень удачной — скифский меч акинак, украшенный золотом.

— У него есть аналог, найденный сто лет назад — в 1899 году в Сумской области, — рассказала доцентка кафедры всемирной истории и международных отношений Запорожского национального университета Светлана Андрух.

Вместе с мечом археологи нашли золотые украшения. Все это вероятно принадлежало 20-летнему воину — об этом свидетельствуют останки рядом с находкой. По данным археологов и историков, у парня был хозяин.

Обычно, таким артефактам была одна дорога — в Киев. Но эти — оставили в регионе, где они были найдены. Учитывая ценность экспонатов, пришлось потратить 300 тыс. грн на усиление безопасности в музее.

Но больше всего ученых радует не блеск золота, а неожиданная находка — почти неприметная греческая амфора. Она свидетельствует, что скифы поселились здесь значительно раньше, чем считалось до сих пор.

Читайте
Кубок и печать князя: топ-5 находок археологов в Меджибожской крепости

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Суд в Амстердаме перенес дату вынесения решения по делу о скифском золоте
Суд в Амстердаме перенес дату вынесения решения по делу о скифском золоте
Хранилась более семи тысяч лет: найдена ДНК древней популяции людей
Хранилась более семи тысяч лет: найдена ДНК древней популяции людей
Кубок и печать князя: топ-5 находок археологов в Меджибожской крепости
Кубок и печать князя: топ-5 находок археологов в Меджибожской крепости
Поздравления с Днем археолога в СМС
Поздравления с Днем археолога в СМС
Неподалеку Потемкинской лестницы: в Одессе раскопали уникальный сосуд с детенышем-осьминогом
Неподалеку Потемкинской лестницы: в Одессе раскопали уникальный сосуд с детенышем-осьминогом
Пектораль – жемчужина коллекции: в Украине представили уникальные скифские украшения
Пектораль – жемчужина коллекции: в Украине представили уникальные скифские украшения
На месте будущей решетиловской трассы раскопали находки нескольких эпох
На месте будущей решетиловской трассы раскопали находки нескольких эпох
Родила в гробу: ученые нашли останки женщины, у которой произошли роды после смерти
Родила в гробу: ученые нашли останки женщины, у которой произошли роды после смерти
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка