Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Культура

Уникальная находка возле Днепра: как проходят археологические раскопки украинского Стоунхенджа

Ни штрафы, ни уголовная ответственность не спасают украинскую историю от уничтожения. Из-за разорения сотен курганов было утеряно много артефактов, множество бесценных свидетельств нашего прошлого.

Что-то разворовали черные археологи, что-то уже не вернуть из-за халатности фермеров, которые сравнивают курганы с землей. По этой причине сейчас каждый курган на вес золота, потому что это — историческая память нашей нации.

Сейчас активно ведут раскопки возле Днепра — кургану 5 тыс. лет. Археологам удалось найти много интересного, в частности около двух десятков захоронений, датируемых бронзовой эпохой.

Наткнулись также на круг из каменных глыб — это так называемый кромлех. В мире самый известный из них — Стоунхендж. Факты ICTV рассказывают о новых открытиях археологов.

Миллиметр за миллиметром археологи снимают возрастные слои почвы — их минимум девять. Уже более месяца в нескольких километрах от Днепра продолжаются раскопки Днепропетровского Стоунхенджа.

Читайте
Второй по значимости после гробницы Тутанхамона: в Египте нашли Золотой город

Огромный курган достраивали на протяжении тысячелетий. Именно это место дает возможность исследовать период энеолита и ранней бронзовой эпохи.

Курган укреплен каменными глыбами, каждая весом примерно тонна — это кромлех, уникальная конструкция. Такие каменные кольца, говорят археологи, распространены от британских островов до Алтая — для Украины подобные находки крайне редкие.

В этом кургане хоронили людей в течение нескольких тысячелетий. Саму насыпь постоянно достраивали. Предварительно археологи планируют раскопать около трех десятков захоронений. Все передадут для изучения антропологам. Однако находки уже свидетельствуют о том, что это останки важных персон.

Исторические раскопки продлятся по меньшей мере несколько месяцев. Все находки и артефакты будут исследовать вместе с коллегами из Германии.

Специалисты уверяют, что на месте находки не будет никакой застройки, а сам огромный кромлех сохранят. Кроме того, после завершения всех работ здесь планируют создать рекреационную зону, а на туристической карте области появится новая историческая точка.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На глазах у маленького сына: в Новомосковске осудили мужчину, убившего охранника лопатой
На глазах у маленького сына: в Новомосковске осудили мужчину, убившего охранника лопатой
Полицейский скандал в Днепре: коп обвинил шефа и коллег в избиении
Полицейский скандал в Днепре: коп обвинил шефа и коллег в избиении
Банда торговцев оружием вывозила боеприпасы и взрывчатку из зоны ООС
Банда торговцев оружием вывозила боеприпасы и взрывчатку из зоны ООС
Порезал и ограбил: на Днепропетровщине осудили мужчину, который жестоко расправился с вдовой
Порезал и ограбил: на Днепропетровщине осудили мужчину, который жестоко расправился с вдовой
Под Николаевом черные археологи уничтожили античный город IV в. до нашей эры
Под Николаевом черные археологи уничтожили античный город IV в. до нашей эры
В Павлограде девочка застряла головой в качелях
В Павлограде девочка застряла головой в качелях
Лежал среди бутылок и мусора: в Каменском женщина выбросила младенца в кусты
Лежал среди бутылок и мусора: в Каменском женщина выбросила младенца в кусты
Побили в стенах казино: в Никополе убили 51-летнюю волонтерку
Побили в стенах казино: в Никополе убили 51-летнюю волонтерку
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка