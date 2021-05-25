Уникальная находка возле Днепра: как проходят археологические раскопки украинского Стоунхенджа

Ни штрафы, ни уголовная ответственность не спасают украинскую историю от уничтожения. Из-за разорения сотен курганов было утеряно много артефактов, множество бесценных свидетельств нашего прошлого.

Что-то разворовали черные археологи, что-то уже не вернуть из-за халатности фермеров, которые сравнивают курганы с землей. По этой причине сейчас каждый курган на вес золота, потому что это — историческая память нашей нации.

Сейчас активно ведут раскопки возле Днепра — кургану 5 тыс. лет. Археологам удалось найти много интересного, в частности около двух десятков захоронений, датируемых бронзовой эпохой.

Наткнулись также на круг из каменных глыб — это так называемый кромлех. В мире самый известный из них — Стоунхендж. Факты ICTV рассказывают о новых открытиях археологов.

Миллиметр за миллиметром археологи снимают возрастные слои почвы — их минимум девять. Уже более месяца в нескольких километрах от Днепра продолжаются раскопки Днепропетровского Стоунхенджа.

Огромный курган достраивали на протяжении тысячелетий. Именно это место дает возможность исследовать период энеолита и ранней бронзовой эпохи.

Курган укреплен каменными глыбами, каждая весом примерно тонна — это кромлех, уникальная конструкция. Такие каменные кольца, говорят археологи, распространены от британских островов до Алтая — для Украины подобные находки крайне редкие.

В этом кургане хоронили людей в течение нескольких тысячелетий. Саму насыпь постоянно достраивали. Предварительно археологи планируют раскопать около трех десятков захоронений. Все передадут для изучения антропологам. Однако находки уже свидетельствуют о том, что это останки важных персон.

Исторические раскопки продлятся по меньшей мере несколько месяцев. Все находки и артефакты будут исследовать вместе с коллегами из Германии.

Специалисты уверяют, что на месте находки не будет никакой застройки, а сам огромный кромлех сохранят. Кроме того, после завершения всех работ здесь планируют создать рекреационную зону, а на туристической карте области появится новая историческая точка.

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