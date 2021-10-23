Неподалік Києва, у Бучанському районі, археологи виявили три стоянки давніх людей віком понад 10 тис. років.

Відкриття зробили фахівці науково-дослідного центру Рятівна археологічна служба (НДЦ РАС) Інституту археології НАН перед будівництвом Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва.

Зазначається, що стоянки датуються фінальним палеолітом – періодом великих змін на території не лише сучасної України, а й Європи, коли зі сходженням льодовиків почали заселятися широкі терени від Англії до Верхнього Дніпра.

У ті часи тут оселилися племена первісних мисливців, що вели динамічний спосіб життя, виживаючи завдяки полюванню, й облаштовували тимчасові стоянки на шляхах міграції тварин, зокрема оленів, биків, кабанів.

За інформацією археологів, знахідки зі схожих пам’яток допомагають зрозуміти, що давні люди жили тоді у спорудах на кшталт чумів (будівля діаметром 4-5 м із вогнищем посередині), що й донині використовуються населенням крайньої півночі Євразії.

Про те, що колись у цих місцях розміщувалися тимчасові поселення, нині свідчать знаряддя з кременю.

Директор НДЦ РАС Інституту археології НАН України Олег Осаульчук назвав розкопки на Київщині одними з наймасштабніших не лише в Україні, а й у Європі.

У вересні українські археологи відкопали унікальний артефакт на Мамай-горі біля Запоріжжя — золотий скіфський меч акінак, який не траплявся копачам більше сотні років. Біля зброї знайшли амфори та прикраси — всі знахідки тепер красуються в музеї міста Кам’янки.

Джерело: НАН України

Фото: НАН України