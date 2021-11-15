К Иловайской трагедии в августе 2014 года привела ненадлежащая организация обороны Украины в условиях вооруженной агрессии. К такому выводу пришла временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады, назвав этот фактор основной причиной трагедии.

Промежуточный отчет ВСК сегодня представила на брифинге глава следственной комиссии Марьяна Безуглая (нардеп от Слуги народа).

– ВСК считает, что основными причинами, которые привели к Иловайской трагедии, являются ненадлежащая организация обороны страны как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии, — подчеркнула Безуглая.

По ее словам, следственная комиссия ВР определила ряд факторов, в значительной степени повлекших за собой Иловайскую трагедию:

• невведение в Украине военного положения (по мнению ВСК, это спровоцировало дезорганизацию управления военными действиями);

• ошибочные действия и кадровые решения тогдашнего руководства Украины (как политического, так и военного);

• непринятие руководством государства всех мер по деблокированию украинских войск под Иловайском и организации “коридора” для их безопасного выхода из окружения.

В отчете парламентской ВСК отмечается, что Иловайская трагедия имела не только тяжелые для Украины военные, но и политические последствия: она в значительной степени определила подписание в сентябре 2014 года Минских договоренностей.

– Она стала фоном встречи президентов Украины и России, состоявшейся 26 августа 2014 года в Минске, и в значительной степени определила подписание 5 сентября 2014 года Минских договоренностей, неоднозначно воспринимаемых как жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, так и жителями всей Украины, – говорится в отчете.

В ВСК напомнили, что в сентябре 2014 года Верховная Рада также приняла противоречивый закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО (так называемый закон об особом статусе Донбасса).

По словам Безуглой, следственная комиссия также установила, что руководство Минобороны Украины и Генерального штаба ВСУ времен Иловайской трагедии блокировало работу предыдущей парламентской ВСК по этому вопросу.

Как известно, 29 августа 2014 года российские оккупационные войска расстреляли колонны сил АТО, выходившие из окружения по обещанному “зеленому коридору”. Тогда Украина потеряла не менее 366 воинов, более 420 были ранены, сотни попали в плен.

Эти трагические события получили название Иловайский котел.

Как подчеркивали в Офисе генпрокурора, Россия заранее спланировала убийство украинских военных под Иловайском в 2014 году.

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Источник: Марьяна Безуглая, Укринформ