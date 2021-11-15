До Іловайської трагедії в серпні 2014 року призвела неналежна організація оборони України в умовах збройної агресії. До такого висновку дійшла Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради, назвавши цей фактор основною причиною трагедії.

Проміжний звіт ТСК сьогодні представила на брифінгу очільниця слідчої комісії Мар’яна Безугла (нардеп від Слуги народу).

– ТСК вважає, що основними причинами, які призвели до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни як системи політичних, економічних, соціальних, військових, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави в умовах збройної агресії, – наголосила Безугла.

За її словами, слідча комісія ВР визначила низку чинників, які значною мірою спричинили Іловайську трагедію:

• невведення в Україні воєнного стану (на думку ТСК, це спровокувало дезорганізацію управління військовими діями);

• помилкові дії та кадрові рішення тодішнього керівництва України (як політичного, так і військового);

• невжиття керівництвом держави усіх заходів для деблокування українських військ під Іловайськом та організації “коридору” для їх безпечного виходу з оточення.

У звіті парламентської ТСК наголошується, що Іловайська трагедія мала не лише тяжкі для України військові, а й політичні наслідки: адже вона значною мірою визначила підписання у вересні 2014 року Мінських домовленостей.

– Вона стала фоном зустрічі президентів України та Росії, що відбулася 26 серпня 2014 року в Мінську, і значною мірою визначила підписання 5 вересня 2014 року Мінських домовленостей, які неоднозначно сприймаються як мешканцями тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, так і мешканцями всієї України, – йдеться в звіті.

У ТСК нагадали, що у вересні 2014 року Верховна Рада також ухвалила суперечливий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО (так званий закон про особливий статус Донбасу).

За словами Безуглої, слідча комісія також встановила, що керівництво Міноборони України та Генерального штабу ЗСУ часів Іловайської трагедії блокувало роботу попередньої парламентської ТСК з цього питання.

Як відомо, 29 серпня 2014 року російські окупаційні війська розстріляли колони сил АТО, які виходили з оточення обіцяним “зеленим коридором”. Тоді Україна втратила щонайменше 366 воїнів, понад 420 були поранені, сотні потрапили у полон.

Ці трагічні події отримали назву Іловайський котел.

Як наголошували в Офісі генпрокурора, Росія заздалегідь спланувала вбивство українських військових під Іловайськом у 2014 році.

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Джерело: Мар’яна Безугла, Укрінформ