Бойовики на Донбасі просять офіційно дозволити призивати росіян на службу

Бойовики на Донбасі пропонують офіційно дозволити призивати громадян Російської Федерації для проходження військової служби за контрактом.

Відповідну інформацію вдалося отримати Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

За наявними даними, командування Збройних сил РФ продовжує нарощувати бойову та мобілізаційну готовність.

З 15 листопада окупанти розпочали збір військовозобов’язаних запасу. Військовим провели заняття з бойової підготовки та тренування з бойової готовності.

Проведення зборів у Росії контролює Комісія штабу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил.

Також розвідка з’ясувала, що окупанти активно агітують мешканців ОРДЛО до проходження військової служби у складі російських окупаційних військ.

Командування РФ дозволило брати на військову службу за контрактом усіх охочих, зокрема, осіб, які відбули тюремне ув’язнення або залежних від алкоголю чи наркотиків.

Нещодавно начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Росія веде масштабну спецоперацію для дестабілізації ситуації в Україні. За його словами, для цього використовується низка наративів, починаючи антивакцинаторським рухом, закінчуючи невдоволенням з різних питань і кризою.

Буданов заявив, що військові маневри російських найманців можуть бути на піку у січні 2022 року.

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