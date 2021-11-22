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Факты / Мир / Мировые новости

Будут серьезные последствия: Франция предостерегла РФ от вторжения в Украину

Юлия Соколова редактор ленты
Жан-Ів Ле Дріан

Любое нарушение государственных границ Украины и вторжение на ее территорию будет иметь для России очень серьезные последствия.

Об этом заявил в эфире французской радиостанции RTL министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он отметил, что в Париже обеспокоены концентрацией российских войск у границ Украины.

Ле Дриан напомнил об аналогичных российских “маневрах” вблизи Украины весной этого года.

В связи с этим политик предостерег Кремль от военного вторжения в Украину.

– Любое нарушение границ, любое вторжение приведет к чрезвычайно серьезным последствиям, – подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан.

Он также отметил, что в последние месяцы усилилось сползание режима президента РФ Владимира Путина к авторитаризму (в частности усилились репрессии относительно оппозиции).

– Путин хочет обеспечить свою власть, обеспечить вес России на международной арене, – заявил Ле Дриан, добавив, что президент РФ не желает видеть своим соседом сильную и единую Европу.

В то же время глава МИД Франции сообщил, что Россия все же остается соседом Европы: иногда невыносимым, но с которым нужно продолжать разговаривать.

По словам Ле Дриана, РФ должна повлиять на Беларусь, чтобы урегулировать миграционный кризис.

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В конце октября и начале ноября ряд западных СМИ опубликовали информацию о стягивании войск РФ к границам Украины. В одной из статей отмечалось, что Россия перебрасывает все больше боевых танков к украинским границам.

По словам главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, российские военные маневры у границ нашего государства будут находиться на пике в январе 2022 года.

В середине ноября главы МИД Германии и Франции высказались в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне передвижения российских военных сил.

А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс отреагирует в случае изменения ситуации на украинско-российской границе.

Источник: Bloomberg, RTL

Фото: Getty Images

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