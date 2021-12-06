Можливий напад на Україну з боку Росії є темою для обговорення вже тривалий час. Свої побоювання висловлюють західні партнери. А ЗМІ тим часом, посилаючись на власні джерела, публікують імовірні сценарії розвитку ситуації.

Так, днями німецьке видання Bild оприлюднило карту, згідно з якою напад Росії на Україну планується у три етапи на початку 2022 року.

Чи справді це можливо та як експерти оцінюють оприлюднені дані – читайте у матеріалі.

Можливі сценарії нападу Росії

Згідно з інформацією видання Bild, яке посилається на джерела у НАТО та службах безпеки, Росія розглядає план захопити дві третини території України разом із Києвом. Для цього президент РФ Володимир Путін планує залучити 175 тис. солдатів.

ЗМІ повідомляє, що напад Росії на Україну може відбуватися у три етапи. На першому РФ планує завоювати південь України, щоб відрізати Україну від моря.

Як розповів офіцер західної розвідки, на цьому етапі можуть використати десантні кораблі, які навесні перемістили з Балтійського моря, для транспортування танків та військ з Криму до територій навколо Одеси.

Інший військовий заявив, що країна-агресор може провести десантну операцію на схід від Одеси – між населеними пунктами Фонтанка та Коблеве.

На другому етапі російська авіація та балістичні ракети намагатимуться послабити військовий потенціал України.

Танки спробують перетнути кордон у Луганській та Харківській областях, просунутися до великих міст Дніпра та Полтави. Армія РФ може оточити міста, перекрити постачання електрики чи газу для місцевих жителів.

Третій етап передбачає напад Росії на Київ. Якщо до неї приєднається Білорусь, РФ може оточити Київ із північного сходу та північного заходу. Але джерела видання не впевнені, чи стане режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка брати участь у бойових діях.

Однак план передбачає, що російські війська можуть просунуться приблизно до лінії Коростень – Умань, щоб відрізати постачання із Західної України.

Фото: Bild

Як експерти оцінюють сценарії нападу Росії

Військовий аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков вважає ймовірність повномасштабного нападу Росії на Україну сумнівною.

Він зазначає, що гіпотетичний наступ по всьому периметру спільного кордону за масштабами Другої світової війни є міжфронтовою операцією (multi-front operation), яка може зрівнятися лише із операцією Багратіон (червень-серпень 1944 року).

Тоді було задіяно чотири фронти. Однак експерт наголошує, що для таких операцій потрібні дві речі: досвід і ресурси.

– Весь сучасний досвід Збройних сил Росії такого рівня знань і навичок не дає. Обмежені інтервенції (вторгнення) в Ічкерію, Сакартвело, Крим, Донбас, Сирію – це зовсім не те. Йдеться про синхронізацію та масштабування дій значних сил. І автоматизовані системи управління брак досвіду не компенсують ніколи, – переконаний аналітик.

Микола Белєсков звертає увагу на те, що стратегічні командно-штабні навчання також можна вважати досить тепличними умовами проти того, що буде в реальному житті. Крім того, масштаби реального наступу будуть не ті.

Другим фактором, який ставить під сумнів імовірний напад Росії на Україну, експерт називає недостатні ресурси. Оскільки історія показує, що для подібних міжфронтових операцій потрібно було залучати мільйони солдат, десятки тисяч артилерії, тисячі одиниць танків і авіації.

Наразі ж йдеться лише про 175 тис. бойового складу солдат. Микола Белєсков визнає, що вогнева могутність, точність вогню, мобільність сил виросла за цей час, що компенсує зменшення армій. Але 175 тис. солдат – це крапля в морі, враховуючи території, на які Росія начебто зазіхає.

– Тож, чи може Росія розширити масштаби агресії проти України? Так, може, на жаль. Але чи буде це повномасштабний наступ? А от це вже сумнівно – ані досвіду/знань, ані ресурсів на це немає, – впевнений аналітик.

Дещо іншої думки керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, карта можливого нападу, яку оприлюднило німецьке видання – досить серйозна річ, тому ігнорувати її не варто.

Експерт не виключає, що у видання є серйозне джерело у розвідці США або Великої Британії, яке надає певні дані для ЗМІ, щоб через суспільний резонанс тиснути на Росію і привертати увагу Заходу.

– Факти зараз свідчать про те, що з північного, південного і східного напрямків сконцентровані російські військові. Справді, багато експертів припускають, що для повномасштабного вторгнення їхньої кількості недостатньо. Але для того, щоб паралельно зробити дві-три гарячі точки для нас, цього цілком досить, – зауважив Олександр Мусієнко у коментарі Фактам ICTV.

Загалом експерт переконаний, що українському військово-політичному керівництву потрібно серйозно ставитися до подібної інформації, і робити все, щоб унеможливити будь-які провокації з боку Росії, а також напрацьовувати різні сценарії протидії.

Потрібно розуміти, що навіть не санкції проти РФ, а саме зміцнення України може запобігти будь-яким провокаціям із російського боку.

Що кажуть в Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков в одному з інтерв’ю прокоментував інформацію, оприлюднену виданням Bild щодо ймовірних сценаріїв нападу Росії на Україну.

– Надзвичайно важливо, що українське суспільство не піддалося паніці. Якби у Кремлі побачили, що нас “хитає”, могли б і спробувати вдертися. А демонстративна ескалація — це свідчення того, що на переговорах у нинішньому форматі, коли Росія намагається грати роль начебто посередника, у Кремля нічого не виходить. Тому він починає брязкати зброєю, – зазначив міністр.

Олексій Резніков вважає, що можливій ескалації потрібно запобігти, оскільки вона стане катастрофою і для Росії, і для Європи. На думку міністра, своїми діями РФ намагається створити для себе спектр можливості та плідний ґрунт, зокрема для військового сценарію.