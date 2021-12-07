Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной – Пентагон

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с руководителями оборонного ведомства США дальнейшее наращивание военного контингента России на границе с Украиной.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

— Министр обороны присутствовал на встрече с ключевыми руководителями министерства, в том числе с главой Объединенного комитета начальников штабов и командующим Европейского командования, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Мы продолжаем видеть дополнительный потенциал, который Путин продолжает увеличивать. Это дополнительный военный потенциал в западной части его страны и вокруг Украины, – отметил он.

Накануне в Пентагоне сообщили, что США готовы обеспечить Украину всем необходимым для защиты своей территории.

Министр обороны Штатов Ллойд Остин отметил, что Вашингтон обеспокоен наращиванием Россией войск на границе с Украиной.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Российская Федерация продолжает увеличивать количество своих Вооруженных сил возле наших границ. Он предположил, что в ближайшее время их количество может вырасти до 175 тыс. военных.

В то же время американская разведка считает, что Россия планирует вторжение в Украину через несколько фронтов уже в начале следующего года. Для наступления хотят привлечь до 175 тыс. военнослужащих.