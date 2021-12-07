Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною – Пентагон

Глава Пентагону Ллойд Остін обговорив із керівниками оборонного відомства США подальше нарощування військового контингенту Росії на кордоні з Україною.

Про це під час брифінгу повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

– Міністр оборони був присутній на зустрічі із ключовими керівниками міністерства, зокрема з головою Об’єднаного комітету начальників штабів і командувачем Європейського командування, щоб обговорити ситуацію в Україні. Ми продовжуємо бачити додатковий потенціал, який президент Путін продовжує збільшувати. Це додатковий військовий потенціал у західній частині його країни та навколо України, – зазначив він.

Напередодні у Пентагоні повідомили, що США готові забезпечити Україну всім необхідним для захисту своєї території.

Міністр оборони Штатів Ллойд Остін зазначив, що Вашингтон занепокоєний нарощуванням Росією військ на кордоні з Україною.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Російська Федерація продовжує збільшувати кількість своїх Збройних сил біля наших кордонів. Він припустив, що найближчим часом їхня кількість може зрости до 175 тис. військових.

Водночас американська розвідка вважає, що Росія планує вторгнення в Україну через декілька фронтів вже на початку наступного року. Для наступу хочуть залучили до 175 тис. військовослужбовців.