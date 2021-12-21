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Факты / Украина

Минируют участки и маскируют вооружение – разведка о действиях оккупантов

Татьяна Забожко редактор ленты
Бойовики

На Донбассе оккупанты продолжают минировать приближенные к линии соприкосновения участки местности, чем повышают угрозу для местного гражданского населения.

Об этом 21 декабря сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, вооруженные формирования используют запрещенные международными конвенциями (договорами) противопехотные мины типа ПОМ-2, ПМН-2, ОЗМ-72, МОН.

Кроме того, командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях активизировало проведение инженерных работ, чтобы усовершенствовать фортификационное оборудование передовых позиций.

– В частности, в районах дислокации передовых подразделений оборудуются ложные замаскированные позиции с учетом сезонных изменений местности, устанавливаются дополнительные муляжи вооружения и военной техники для введения в заблуждение командования Объединенных сил и провоцирования открытия огня, – сообщают в Главном управлении разведки Минобороны.

В течение 20 декабря и утра 21 декабря вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Трое украинских военных получили травмы.

Двое военнослужащих попали в лечебное учреждение после подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, второго – средней тяжести.

Еще один боец Объединенных сил получил ранение после того, как 21 декабря противник открыл огонь из стрелкового оружия в направлении Широкино.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Фото: Dreamstime

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