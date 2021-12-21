Вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня 20 декабря и один раз – 21 декабря. Трое украинских военных получили травмы.
Двое военнослужащих попали в лечебное учреждение после подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, второго – средней тяжести.
Еще один боец Объединенных сил получил ранения после того, как 21 декабря противник открыл огонь из стрелкового оружия в направлении Широкино.
Ему оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести.
Всего за минувшие сутки во время одного из четырех нарушений режима прекращения огня российско-оккупационные войска применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
В районе населенных пунктов Гнутово и Водяное противник задействовал беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвел сброс выстрелов ВОГ-17.
В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
В сторону Невельского враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.
Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали огонь в ответ.
Источник: Штаб ООС