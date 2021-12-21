Вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня 20 декабря и один раз – 21 декабря. Трое украинских военных получили травмы.

Двое военнослужащих попали в лечебное учреждение после подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, второго – средней тяжести.

Еще один боец Объединенных сил получил ранения после того, как 21 декабря противник открыл огонь из стрелкового оружия в направлении Широкино.

Ему оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Всего за минувшие сутки во время одного из четырех нарушений режима прекращения огня российско-оккупационные войска применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В районе населенных пунктов Гнутово и Водяное противник задействовал беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвел сброс выстрелов ВОГ-17.

В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Невельского враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали огонь в ответ.

Источник: Штаб ООС