На Донбасі окупанти продовжують мінувати наближені до лінії зіткнення ділянки місцевості, чим підвищують загрозу для місцевого цивільного населення.

Про це 21 грудня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, збройні формування використовують заборонені міжнародними конвенціями (договорами) протипіхотні міни типу ПОМ-2, ПМН-2, ОЗМ-72, МОН.

Крім того, командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях активізувало проведення інженерних робіт, щоб вдосконалити фортифікаційне обладнання передових позицій.

– Зокрема, у районах дислокації передових підрозділів обладнуються хибні замасковані позиції з урахуванням сезонних змін місцевості, встановлюються додаткові муляжі озброєння та військової техніки для введення в оману командування Об’єднаних сил і провокування відкриття вогню, – повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Упродовж 20 грудня та ранку 21 грудня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Троє українських військових дістали травм.

Двоє військовослужбовців потрапили до лікувального закладу після підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, другого – середньої тяжкості.

Ще один боєць Об’єднаних сил дістав поранення після того, як 21 грудня противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Широкиного.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони