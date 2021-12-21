Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили передачу секретных данных по украинским системам противовоздушной обороны (ПВО) спецслужбам России.

Операция была проведена военной контрразведкой СБУ в Днепропетровской области. Она разоблачила бывшего чиновника одного из подразделений Воздушных сил ВСУ (Вооруженных сил Украины), собиравшего секретную военную информацию и планировавшего передать ее спецслужбам РФ.

Для реализации своего плана злоумышленник собирался поехать в Россию якобы для посещения родственников. Пока же он хранил полученные секретные данные по месту жительства.

– Установлено, что бывший военнослужащий скрыто собирал данные государственной тайны на рабочем месте. Злоумышленник незаконно копировал закрытые оборонные сведения путем вмешательства в автоматизированные информационные системы подразделения, — отметили в СБУ.

В ходе обысков сотрудники СБУ изъяли секретные материалы, касающиеся организации системы управления войсками ПВО Украины.

Кроме того, в помещении злоумышленника обнаружили: флэш-носители, на которых хранилась тайная военная информация, а также средства связи и компьютерную технику, которые содержали доказательства его преступной деятельности.

СБУ предотвратила передачу Москве секретных данных о системах ПВО Украины / 3 фотографии

Следователи СБУ проводят расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или организации) и ч. 2 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией).

Злоумышленнику в ближайшее время сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

В ноябре в Винницкой области СБУ разоблачила должностное лицо одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ, собиравшее секретные данные.

Кроме того, Служба безопасности разоблачила сеть колл-центров, выполнявших заказы Госдумы РФ. Среди их клиентов был ряд фигурантов санкционных списков СНБО Украины (в том числе несколько телеканалов и финансовых учреждений РФ).