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Факты / Украина

СБУ предотвратила передачу Москве секретных данных о системах ПВО Украины

Юлия Соколова редактор ленты
обшук СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили передачу секретных данных по украинским системам противовоздушной обороны (ПВО) спецслужбам России.

Операция была проведена военной контрразведкой СБУ в Днепропетровской области. Она разоблачила бывшего чиновника одного из подразделений Воздушных сил ВСУ (Вооруженных сил Украины), собиравшего секретную военную информацию и планировавшего передать ее спецслужбам РФ.

Для реализации своего плана злоумышленник собирался поехать в Россию якобы для посещения родственников. Пока же он хранил полученные секретные данные по месту жительства.

– Установлено, что бывший военнослужащий скрыто собирал данные государственной тайны на рабочем месте. Злоумышленник незаконно копировал закрытые оборонные сведения путем вмешательства в автоматизированные информационные системы подразделения, — отметили в СБУ.

В ходе обысков сотрудники СБУ изъяли секретные материалы, касающиеся организации системы управления войсками ПВО Украины.

Кроме того, в помещении злоумышленника обнаружили: флэш-носители, на которых хранилась тайная военная информация, а также средства связи и компьютерную технику, которые содержали доказательства его преступной деятельности.

обшуки СБУ
обшуки СБУ
обшуки СБУ
обшуки СБУ
СБУ предотвратила передачу Москве секретных данных о системах ПВО Украины / 3 фотографии

Следователи СБУ проводят расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или организации) и ч. 2 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией).

Злоумышленнику в ближайшее время сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

В ноябре в Винницкой области СБУ разоблачила должностное лицо одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ, собиравшее секретные данные.

Кроме того, Служба безопасности разоблачила сеть колл-центров, выполнявших заказы Госдумы РФ. Среди их клиентов был ряд фигурантов санкционных списков СНБО Украины (в том числе несколько телеканалов и финансовых учреждений РФ).

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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