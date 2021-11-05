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Марія Степанюк |

СБУ разоблачила три колл-центра, которые работали по заказу Госдумы РФ

кол-центри

Служба безопасности Украины разоблачила работу сети колл-центров, выполнявших заказы Госдумы РФ. Среди их клиентов был ряд фигурантов санкционных списков СНБО Украины, в том числе несколько ведущих телеканалов и финансовых учреждений России.

По данным СБУ, противоправную деятельность организовали местные коммерсанты в Умани и Черкассах. Речь идет о трех таких колл-центрах.

— Преступники проводили социологические опросы граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым по поводу их участия в состоявшихся в сентябре этого года выборах в Госдуму РФ, — отметили в СБУ.

Операторы собирали информацию о рейтинге партий, политических предпочтениях и пожеланиях по улучшению политической обстановки. Работники колл-центра выполняли заказы Пенсионного фонда РФ, российских телеканалов, таких как НТВ+, Ростелеком, и подсанкционных банковских учреждений: ВТБ, Альфа-Банк, Газпром Банк и т.д.

Организаторы привлекали к работе до 200 операторов, работавших круглосуточно в две смены.

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В ходе обысков офисных помещений колл-центров было изъято:

  • более 120 компьютеров с программным обеспечением российского производства;
  • документы, свидетельствующие о сотрудничестве нелегальной структуры со страной-агрессором;
  • черную бухгалтерию;
  • инструкции по обслуживанию клиентов, методов конспирации на случай проверок, технической документации с графиками работы работников центра.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности колл-центров.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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