Співробітники Служби безпеки України запобігли передачі секретних даних щодо українських систем протиповітряної оборони (ППО) спецслужбам Росії.

Операцію провела військова контррозвідка СБУ в Дніпропетровській області. Вона викрила колишнього чиновника одного із підрозділів Повітряних сил ЗСУ (Збройних сил України), який збирав секретну військову інформацію та планував передати її спецслужбам РФ.

Для реалізації свого плану зловмисник збирався поїхати до Росії начебто для відвідування родичів. Поки ж він зберігав отримані секретні дані за місцем проживання.

– Встановлено, що колишній військовослужбовець приховано збирав дані державної таємниці на робочому місці. Зловмисник незаконно копіював закриті оборонні відомості через втручання в автоматизовані інформаційні системи підрозділу, – зазначили в СБУ.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили секретні матеріали, які стосуються організації системи управління військами ППО України.

Крім того, в помешканні зловмисника виявили: флеш-носії, на яких зберігалася таємна військова інформація, а також засоби зв’язку та комп’ютерну техніку, які містили докази його злочинної діяльності.

СБУ запобігла передачі Москві секретних даних про системи ППО України / 3 фотографии

Слідчі СБУ проводять розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи організації) та ч. 2 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією).

Зловмиснику найближчим часом повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

У листопаді у Вінницькій області СБУ викрила посадовця однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ, який збирав секретні дані.

Крім того, Служба безпеки викрила мережу кол-центрів, які виконували замовлення Держдуми РФ. Серед їхніх клієнтів була низка фігурантів санкційних списків РНБО України (зокрема кілька телеканалів та фінансових установ РФ).