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Факты / Украина

Собирал секретные данные: СБУ разоблачила чиновника Воздушных сил ВСУ

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Собирал секретные данные: СБУ разоблачила чиновника Воздушных сил ВСУ

В Винницкой области СБУ разоблачила чиновника одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ, который собирал секретные сведения.

У него изъяли незаконно полученные материалы по системам защиты отечественных оборонных объектов, в том числе подразделений боевой авиации. Правоохранители проверяют причастность военнослужащего к агентурной сети российских спецслужб.

По информации СБУ, чиновник скрыто собирал данные государственной тайны на рабочем месте. С этой целью он незаконно копировал секретные оборонные сведения и хранил их.

Также известно, что двое близких родственников военнослужащего получили гражданство РФ. До 2017 года они постоянно проживали на территории временно оккупированного Крыма.

Один из них скрыл наличие российского гражданства при поступлении в одно из заведений высшего образования ВСУ. Но ему уже отменили допуск к гостайне и отчислили из рядов военного вуза.

Сейчас продолжается следствие в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 422 УК Украины – разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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