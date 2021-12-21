То ли приближение новогодних праздников так подействовало, или другая причина, но народные избранники вдруг вспомнили о простых украинцах. И под елку, если, конечно, успеют, хотят запретить повышение цен в Украине. Новый законопроект уже даже зарегистрирован в парламенте.

Ну, собственно, все как в советское время, когда цены на продукты питания диктовало государство, а не какие-то законы рынка. Вот только можно ли просто взять и запретить ценам расти?

Регулирование будет касаться не всех продуктов питания, а только социальных. То есть самые необходимые. Мы взяли топ-5 продуктов из этого списка: растительное масло, хлеб, гречку, яйца и сахар. И проверим: знают ли сами депутаты, сколько стоят эти продукты? И на сколько должны упасть в цене после их регулирования?

Но сначала напомним

Что эти нововведения не так уж и новые. 5 лет назад в Украине уже был закон о государственном регулировании цен на продукты питания.

В 2017-м закон о регулировании цен отменило правительство Владимира Гройсмана.

Бывший премьер говорит: обмануть законы рынка невозможно. А производители никогда не будут работать себе в убыток.

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Каждый продукт имеет свою себестоимость. То есть деньги, необходимые на его производство. Давайте разберем эти расходы на примере хлеба.

Чтобы его сделать, нужно: сырье — по меньшей мере мука. Следовательно, хлеб нужно испечь, а значит, не обойтись без газа и электричества. Следующий пункт расходов – это заработные платы работников. И, наконец, логистика. Нужно доставить хлеб в магазин, где мы с вами его сможем положить в корзину.

– Когда еще в августе газ был по 8 грн, то в ноябре газ уже 35 грн. Мы подняли цену на хлеб на 20%.

Но и это не предел. На январь 2022-го цена газа должна вырасти снова. Вплоть до 52 грн. за кубометр.

Депутаты же успокаивают: производителей закон не коснется, а только реализаторов.

Наценка на продукт должна быть не более 15%, говорят народные избранники. На сколько это выгодно — спрашиваем у Валентины из Винницкой области. Продавщица честно признается: наценка на ее товар до 40%. Законотворческая инициатива ей не нравится. Но с другой стороны, как его будет контролировать государство? Неужели ревизоры будут ходить по рынку и цены будут сверяться?

Другое дело – крупные торговые сети. Казалось бы, здесь можно проконтролировать. Недобросовестная наценка действительно есть. И сдержать ненасытные аппетиты торговых гигантов не было бы излишним.

Однако и здесь разочарование. Новый закон о регулировании не позволит проконтролировать даже супермаркет. Официально на бумаге наценка на продукты и сегодня не превышает 15%, говорят производители. Но реализаторы уже давно наработали себе выгодные схемы, в которых хоронят космическую наценку.

Но возвращаемся к нашему эксперименту: знают ли сами депутаты, почему наиболее ходовые социальные продукты? Скандальный нардеп Александр Трухин, летом совершивший ДТП с шестью пострадавшими, не знает цен, потому что по магазинам не ходит. Но голосовать все равно будет.

В целом большинство нардепов очень тщательно осматривали нашу корзину, словно боялись ошибиться.

А вот кто с невероятной скоростью перечислил нам все цены, так это нардеп Сергей Шахов. Тот самый, который недавно попал в скандал, потому что не задекларировал состояние гражданской жены на почти 2 млн долларов.

Народный избранник — за регулирование, как говорится, руками и ногами, потому что ностальгирует по советским ценам.

И тем не менее, другого выхода, как сдержать цены, нардепы пока не придумали. Хотя панику на рынке уже подняли.

Впрочем, и принять такой скандальный закон будет совсем непросто.

Причины повышения цен в Украине

Первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко в эфире Свободы слова на ICTV объяснила причины роста цен в Украине.

– Потому что есть мировые цены, потому что есть открытая экономика Украины. И, конечно же, мы экспортируем все эти продукты, о которых вы сказали, – так она ответила на вопрос ведущего о том, почему, если по итогам 2021 года инфляция в Украине составит около 10%, масло подсолнечное дорожает на 60%.