Чи то наближення новорічних свят так подіяло, чи інша причина, але народні обранці раптом згадали про простих українців. І під ялинку, якщо, звісно, встигнуть, хочуть заборонити в Україні підвищення цін. Новий законопроект вже навіть зареєстрували в парламенті.

Ну, власне, все, як за радянських часів, коли ціни на продукти харчування диктувала держава, а не якісь там закони ринку. От тільки чи можливо просто взяти та й заборонити цінам зростати?

Регулювання стосуватиметься не всіх продуктів харчування, а лише соціальних. Тобто найнеобхідніших. Ми взяли топ-5 продуктів із цього списку: олію, хліб, гречку, яйця та цукор. І перевіримо: чи знають самі депутати, скільки коштують ці продукти? І на скільки вони мають впасти в ціні після їхнього ж регулювання?

Але спочатку нагадаємо

Ці нововведення не такі вже й нові. 5 років тому в Україні вже був закон про державне регулювання цін на продукти харчування.

У 2017-му закон про регулювання цін скасував уряд Володимира Гройсмана.

Колишній прем’єр каже: обманути закони ринку неможливо. А виробники ніколи не працюватимуть собі у збиток.

Читайте: Ріст цін в Україні: що здорожчало найбільше та яка причина

Кожен продукт має свою собівартість. Тобто гроші, необхідні на його виробництво. Давайте розберемо ці витрати на прикладі хліба.

Аби його виробити, потрібна сировина – щонайменше борошно. Відтак, хліб треба спекти, а отже, не обійтися без газу та електрики. Наступний пункт витрат – це заробітні плати працівників. І врешті, логістика. Потрібно доправити хліб до магазину, де ми з вами його зможемо покласти собі до кошика.

– Коли ще в серпні газ був по 8 грн, то в листопаді газ вже 35 грн. Ми підняли ціну на хліб на 20%.

Але і це не межа. У січні 2022-го ціна газу має зрости знову. Аж до 52 грн за кубометр.

Депутати ж заспокоюють: виробників закон не зачепить, а лише реалізаторів.

Націнка на продукт має бути не більшою за 15%, кажуть народні обранці. Наскільки це вигідно, запитуємо у пані Валентини із Вінниччини. Продавчиня чесно зізнається: націнка на її товар – до 40%. Законотворча ініціатива їй не подобається. Але, з іншого боку, як її контролюватиме держава? Невже ревізори ходитимуть ринком та ціни звірятимуть?

Інша справа – великі торгові мережі. Здавалося б, тут все можна проконтролювати. Недобросовісна націнка справді є. І стримати ненаситні апетити торгових гігантів не було б зайвим.

Однак і тут розчарування. Новий закон про регулювання не дасть змогу проконтролювати навіть супермаркет. Офіційно на папері націнювання на продукти і сьогодні не перевищує 15%, кажуть виробники. Але реалізатори вже давно напрацювали собі вигідні схемки, у яких ховають космічну націнку.

Та повертаємося до нашого експерименту: чи знають самі депутати, почім найбільш ходові соціальні продукти? Скандальний нардеп Олександр Трухін, який влітку скоїв ДТП із шістьома постраждалими, не знає цін, бо у магазини не ходить. Але голосувати все одно буде.

Загалом же більшість нардепів дуже ретельно оглядали наш кошик, неначе боялися помилитися.

А от хто з неймовірною швидкістю перерахував нам усі ціни, так це нардеп Сергій Шахов. Той самий, який нещодавно потрапив у скандал, бо не задекларував статки цивільної дружини на майже $2 млн.

Народний обранець – за регулювання, як-то кажуть, руками й ногами, бо ностальгує за радянськими цінами.

Тим не менш, іншого виходу, як стримати ціни, нардепи поки що не вигадали. Хоча паніку на ринку вже підняли.

Втім, і ухвалити такий скандальний закон буде зовсім непросто.

Причини підвищення цін в Україні

Перший віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі Свободи слова на ICTV пояснила причини зростання цін в Україні.

– Тому що є світові ціни, тому що є відкрита економіка України. І, звичайно, що ми експортуємо всі ці продукти, про які ви сказали, – так вона відповіла на запитання ведучого, чому, якщо за підсумками 2021 року інфляція в Україні складе близько 10%, олія дорожчає на 60%.