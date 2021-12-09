Снега на Новый год 2022 ожидать не следует. Образованию снежного покрова будет мешать относительно высокая температура воздуха, поэтому в декабре из осадков может быть разве что дождь или мокрый снег.

Такой предварительный прогноз озвучила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

Ее коллега – заведующая отделом метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух – отмечает, что самый точный прогноз, какой будет погода на Новый год, мы сможем узнать за три дня до его наступления.

– Более детализированных прогнозов на сезон или на месяц не существует. Поэтому сказать, какой будет погода на Рождество или Новый год, мы не можем, – добавляет климатолог.

Вместе с тем, Вера Балабух в комментарии Фактам ICTV отметила, что сейчас все больше заметна тенденция к повышению температуры зимой.

– Мы видим, что на значительной территории Украины зима из категории умеренно суровой переходит в категорию мало суровой. Это происходит даже на Востоке, где зимы наиболее суровые обычно, – говорит она.

Например, сейчас на Востоке Украины уже наблюдается зима, которая ранее была характерна для западных областей.

В дальнейшем такие тенденции будут только усиливаться, уверяет Вера Балабух.

По ее словам, если еще к середине ХХІ века изменения будут не очень существенными, то к концу века погода в Украине зимой может существенно измениться.

Между тем в Укргидрометцентре сообщили, что средняя месячная температура воздуха в декабре предполагается от -4° до +3°, что близко к норме.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 33-78 мм, в горных районах – местами 81-105 мм.