Температура повітря в січні та лютому 2022 року може бути на два-три градуси вищою, ніж за останні 30 років.

Такий прогноз озвучила завідувачка відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

За її словами, у цей період 30 років тому зима в Україні була досить теплою.

Однак кількість днів із сильними морозами до -20° у 2022 році залишиться незмінною.

– Якщо говорити про наукові сезонні прогнози, то ми можемо сказати лише, чи буде сезон теплішим чи холоднішим у порівнянні з багаторічними даними за цей період, – пояснює Віра Балабух.

Нагадаємо, що раніше в коментарі Фактам ICTV завідувачка відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту наголосила на тому, що нині все більше помітна тенденція до підвищення температури взимку.

На значній території України зима із категорії помірно суворої переходить у категорію мало суворої. Це відбувається навіть на Сході, де зими зазвичай найбільш суворі.

Надалі, за словами Віри Балабух, такі тенденції лише посилюватимуться.

Найточніший прогноз, якою буде погода на Новий рік, українці зможуть довідатися за три дні до його настання.

Джерело: Громадське інтерактивне телебачення