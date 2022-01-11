В Украине 12 января прогнозируется морозная погода, без существенных осадков. Холоднее всего будет на Севере.

В западных областях дневная температура воздуха будет колебаться от -4°C до -9°C.

На Севере страны осадки также не прогнозируются, однако температура будет намного ниже — до -15°C. В частности, до -14°C в Житомирской, Киевской и Сумской областях. В Черниговской области до -15°C.

В центральных регионах столбики термометров опустятся до -11°C, а на Востоке температура будет колебаться от -3°C до -6°C.

На Юге тоже будут морозы — от -3°C до -5°C.

А “теплее всего” будет на Крымском полуострове — от -1°C до -3°C.

12 января на дорогах страны, кроме южной части, гололедица.