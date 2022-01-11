Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Морозы до -15°C и гололедица: какой будет погода в Украине на 12 января

Марта Бондаренко редактор ленты
Морозы до -15°C и гололедица: какой будет погода в Украине на 12 января

В Украине 12 января прогнозируется морозная погода, без существенных осадков. Холоднее всего будет на Севере.

В западных областях дневная температура воздуха будет колебаться от -4°C до -9°C.

На Севере страны осадки также не прогнозируются, однако температура будет намного ниже — до -15°C. В частности, до -14°C в Житомирской, Киевской и Сумской областях. В Черниговской области до -15°C.

Читайте
Солнечно и морозы до -16: прогноз погоды в Украине на неделю (карта)

В центральных регионах столбики термометров опустятся до -11°C, а на Востоке температура будет колебаться от -3°C до -6°C.

На Юге тоже будут морозы — от -3°C до -5°C.

А “теплее всего” будет на Крымском полуострове — от -1°C до -3°C.

12 января на дорогах страны, кроме южной части, гололедица.

Читайте
15-градусный мороз и солнце: погода на старый Новый год 2022

Источник: Укргидрометцентр

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка