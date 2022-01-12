12 січня на дорогах України, крім південної частини, спостерігатиметься ожеледиця.

Укргідрометцентр рівень небезпечності оцінив як жовтий (перший рівень).

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та ускладнити пересування людей на вулицях, попереджають у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Погоду 12 січня продовжить визначати периферія антициклону Bernhard, що розташувався на захід від України, тому в більшості областей опадів не очікується.

Однак із північного заходу й далі надходитиме холодне арктичне повітря, тому морози посилюватимуться.

Дискомфорту в середу додаватиме стійкий холодний вітер, який удень посилиться до 7-12 м/с.

Загалом удень буде хмарно з проясненнями, а стовпчики термометрів переважно триматимуться на позначці -13-15°.

На Старий Новий рік 2022, який українці святкують у ніч із 13 на 14 січня, морози сягнуть -19°. Епіцентром холоду стане столиця.

Однак вже 14 січня стане відчутно тепліше. У Волинській та Рівненській областях удень прогнозується до +4°. Таким чином там буде навіть тепліше, ніж у Криму (+2°).

Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС