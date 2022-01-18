За неделю до того, как начались интенсивные дипломатические встречи относительно наращивания российских войск вдоль украинской границы, Россия начала забирать домой сотрудников посольства в Киеве.

Об этом пишет американское издание The New York Times со ссылкой на сотрудника в СБУ.

По словам источника, 5 января 18 человек — в основном дети и жены российских дипломатов — сели в автобусы и отправились в Москву.

В ближайшие дни последовало еще около 30 человек из Киева и консульства во Львове. Дипломатов в двух других российских консульствах уведомили подготовиться к выезду из Украины, сказал сотрудник СБУ на условиях анонимности.

The New York Times пишет, что сокращение посольства может быть отчасти пропагандой со стороны РФ, отчасти подготовкой к надвигающемуся конфликту или отчасти уловкой. А может быть все вместе одновременно.

Скорее всего, в Москве предполагали, что отъезд дипломатов увидят и США, и Украина — и это могло быть частью головоломки, что же произойдет дальше.

Издание отмечает, что огромные автоколонны с танками, ракетами и войсками продолжают продвигаться на запад через территорию России, очевидно, направляясь к границе с Украиной.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заявил, что российские силы и техника начали прибывать в его страну для совместных военных учений, которые: на западной окраине Беларуси, вблизи Польши и Литвы; и вдоль границы с Украиной, что может открыть еще один путь для вторжения.

В Вашингтоне официальные лица говорят, что Путин еще не принял решение о вторжении в Украину. Они считают, что российский президент постоянно взвешивает множество различных факторов. Среди них — то, насколько Россия сможет выдержать санкции, которые будут грозить банкам и промышленности РФ.

В МИД Украины Фактам ICTV сообщили, что не получали от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений.

– Посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников, – отметили в МИД.

Кроме того, Украина не намерена эвакуировать своих дипломатов с территории России.

В штатном режиме работают: посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на МИД РФ, никакой эвакуации российских дипломатов и их семей из Украины не происходит. Посольство России в Киеве работает в штатном режиме.

Фото: посольство РФ в Киеве