За тиждень до того, як розпочалися інтенсивні дипломатичні зустрічі щодо нарощування російських військ уздовж українського кордону, Росія почала забирати додому співробітників посольства у Києві.

Про це пише американське видання The New York Times із посиланням на співробітника СБУ.

За словами джерела, 5 січня 18 людей — переважно діти та дружини російських дипломатів — сіли в автобуси та вирушили до Москви.

Найближчими днями відбуло ще близько 30 людей з Києва та консульства у Львові. Дипломатів у двох інших російських консульствах повідомили підготуватися до виїзду з України, сказав співробітник СБУ на умовах анонімності.

The New York Times пише, що скорочення посольства може бути частково пропагандою з боку РФ, частково підготовкою до конфлікту, що насувається, або частково хитрощами. А може, все разом одночасно.

Швидше за все, у Москві припускали, що від’їзд дипломатів помітять і США, і Україна — і це могло бути частиною головоломки, що ж станеться далі.

Видання зазначає, що величезні автоколони з танками, ракетами та військами продовжують просуватися на захід через територію Росії, очевидно, прямуючи до кордону з Україною.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні заявив, що російські сили та техніка почали прибувати до його країни для спільних військових навчань: на західній околиці Білорусі, поблизу Польщі та Литви; та вздовж кордону з Україною, що може відкрити ще один шлях для вторгнення.

У Вашингтоні офіційні особи кажуть, що Путін ще не ухвалив рішення про вторгнення в Україну.

Вони вважають, що російський президент постійно зважує багато різних факторів. Серед них — те, наскільки Росія зможе витримати санкції, які будуть загрожувати банкам та промисловості РФ.

У МЗС України Фактам ICTV повідомили, що не отримували від російської сторони інформацію про евакуацію співробітників дипломатичних установ.

– Посольства інших держав в Україні також не повідомляли про наміри евакуйовувати своїх співробітників, – зазначили у МЗС.

Крім того, Україна не планує евакуювати своїх дипломатів з території Росії.

Наразі у штатному режимі працюють: посольство в Москві, генеральні консульства в Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону, консульства в Єкатеринбурзі та Новосибірську.

Як повідомляє агентство ТАСС із посиланням на МЗС РФ, жодної евакуації російських дипломатів та їхніх сімей з України не відбувається. Посольство Росії у Києві працює у штатному режимі.

Фото: посольство РФ у Києві