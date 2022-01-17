Это манипуляции: в СБУ ответили Лукашенко на слова о стягивании украинских сил к границе

Служба безопасности Украины считает манипуляцией заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о скоплении так называемых радикальных националистических подразделений на границе с РБ.

Об этом сообщил спикер украинской спецслужбы Артем Дехтяренко.

— Манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи их границы националистов-радикалов, которые якобы похлеще, чем “натовские военнослужащие”, не соответствуют действительности, – отметил Дехтяренко.

Речь идет о словах Лукашенко по поводу того, что Украина наращивает силы вблизи территории Беларуси, стягивая подразделения Нацгвардии для борьбы с мигрантами.

Дехтяренко назвал такие заявления частью информационной войны против Украины. Он призвал международные средства массовой информации не распространять фейковую информацию.

Спикер СБУ подчеркнул, что Украина старается не допустить дестабилизации ситуации в стране, в том числе в СМИ.

Напомним, в декабре Александр Лукашенко договорился с президентом РФ Владимиром Путиным провести совместные учения после Нового года.

Это произошло во время их встречи в Санкт-Петербурге, которая проводилась в рамках неофициального саммита глав стран-членов Содружества независимых государств.

Путин согласился провести учения, отметив, что их детали обсудят министерства обороны обеих стран.