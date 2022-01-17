Беларусь и Россия проведут военные учения вблизи Украины и границ ЕС

Беларусь и Россия планируют провести новые масштабные военные учения уже в феврале 2022 года.

Их сегодня анонсировал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он приказал министру обороны Виктору Хренину согласовать даты проведения учений с РФ и уведомить соседние страны.

Маневры планируется провести на западных рубежах и южном фланге Беларуси (т.е. вблизи границ Украины и стран Евросоюза). По словам Лукашенко, это должны быть “нормальные учения” с участием российских солдат.

Во время учений планируют отработать определенные маневры в противостоянии с силами Запада – в частности, странами Балтии и Польши, а также Украины.

Лукашенко объяснил, что его якобы насторожила спецоперация, проводимая украинскими пограничниками (речь идет об операции Полесье). Так, еще с прошлого года Украина усилила патрулирование государственной границы с Беларусью из-за кризиса с нелегальными мигрантами. Но Лукашенко призвал “остерегаться” хорошо подготовленных украинских солдат.

– Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения Национальной гвардии из националистов-радикалов. Это еще хуже натовских военнослужащих. И это все в непосредственной близости от границы нашей страны, — утверждал Лукашенко.

В Службе безопасности Украины это заявление назвали манипуляцией и частью информационной войны против нашего государства.

Недавно Россия начала свои военные учения с боевыми стрельбами в регионах, граничащих с украинской государственной границей. В маневрах войск РФ было задействовано около 300 единиц военной техники, а также до трех тысяч российских военнослужащих.

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