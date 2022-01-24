Украинские военные готовы дать отпор РФ голыми руками. Об этом во время пребывания на военной базе в Попасной сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

– У нас около полумиллиона человек, которые прошли эту войну и кого-то или что-то в ней потеряли. Полмиллиона, которые потеряли родных, дом или друзей. Поэтому они готовы раздирать россиян голыми руками, – подчеркнул Александр Павлюк.

Генерал-лейтенант убежден: если разведке удастся предсказать направление основного русского удара, то после первых больших потерь последние дальше не двинутся.

– Путин осознает, что после значительных потерь его армия может остановиться сама. В этом нельзя доверять интуиции. Речь идет о холодном расчете, – говорит военный.

Кроме того, по убеждению Александра Павлюка, ныне потенциальной датой начала вторжения считается 20 февраля.

Именно в это время завершатся зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине, а также российско-белорусские учения на границе.

Напомним, что 17 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал масштабные военные учения совместно с Российской Федерацией в феврале 2022 года.

По словам Лукашенко, “нормальные учения с участием российских солдат” проведут на западных рубежах и на южном фланге Беларуси, то есть вблизи границ Украины и стран Евросоюза.

11 января начались российские учения на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской областях (что граничат с Украиной), а также в Смоленской области.

К ним привлекли около трех тысяч российских военнослужащих армии Западного военного округа и тяжелую технику.