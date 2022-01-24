Українські військові готові дати відсіч РФ голіруч. Про це під час перебування на військовій базі в Попасній повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

– У нас близько півмільйона людей, які пройшли війну та когось або щось під час неї втратили. Півмільйона, які втратили рідних, домівку чи друзів. Тому вони готові роздирати росіян голіруч, – наголосив Олександр Павлюк.

Генерал-лейтенант переконаний: якщо розвідці вдасться передбачити напрямок основного російського удару, то після перших значних втрат останні далі не рушать.

– Путін усвідомлює, що після значних втрат його армія може зупинитися сама. У цьому не можна довіряти інтуїції. Ідеться про холодний розрахунок, – каже військовий.

Крім того, на переконання Олександра Павлюка, нині потенційною датою початку вторгнення вважається 20 лютого.

Саме в цей час завершаться зимові Олімпійські ігри- 2022 в Пекіні та російсько-білоруські навчання на кордоні.

Нагадаємо, що 17 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував масштабні військові навчання спільно з Російською Федерацією в лютому 2022 року.

За словами Лукашенка, “нормальні навчання за участі російських солдатів” проведуть на західних рубежах та на південному фланзі Білорусі, тобто поблизу кордонів України та країн Євросоюзу.

11 січня почалися російські навчання на полігонах у Воронезькій, Білгородській, Брянській областях (що межують з Україною), а також у Смоленській області.

До них залучили близько трьох тисяч російських військовослужбовців армії Західного військового округу та важку техніку.