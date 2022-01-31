Кто на самом деле поможет Украине в случае российского вторжения

Маневры и стрельба по целям в воздухе и воде. На днях Москва проводит очередные масштабные учения в Черном море.

Все это бряцание происходит на фоне дипломатических баталий Москвы и Вашингтона.

Разобраться, что происходит очень сложно. Саммит за саммитом. Заявления высших чинов сыплются со всех сторон. Как понять, что к чему?

Резиденция американского посла в Киеве. Эксклюзивно для Фактов тижня временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин помогает нам собрать сложный пазл о переговорах РФ и США.

Дипломатка уверяет: все, что в папке (ответы американцев на требования Кремля не допустить вступления Украины в НАТО и прекратить военную поддержку Киева), уже не раз звучало публично, но для большей эффективности сами формулировки Вашингтон предпочел бы держать в секрете.

Но нам удалось узнать, о чем там говорилось. Кристина Квин раскрыла два основных пункта: политика открытых дверей НАТО для Украины остается в силе, а за дальнейшую агрессию Москва еще больше получит по рукам.

По сути произошло следующее: Штаты от своих позиций не отступили, а теперь по просьбе России еще и закрепили это на бумаге. Александр Чалый считает – в этой сложной геополитической мозаике просматривается выгодный для Украины элемент.

Поэтому двери НАТО и ЕС для Украины остаются открытыми. Но мозаика была бы не полной, если бы этот диалог велся исключительно между Москвой и Вашингтоном.

Кроме этого, в пятницу вечером Джо Байден поговорил по телефону с Владимиром Зеленским.

Разговор длился более часа

Для президента любой страны — это очень много времени. Президент Байден объяснил президенту Зеленскому свою позицию по поводу действий Соединенных Штатов в случае дальнейшей российской агрессии.

На этой неделе Путин заверил французского президента Макрона, что на Украину наступать не планирует. А российский МИД обвинил Запад в попытке похоронить российские требования в дипломатических переговорах.

Кто на самом деле друг и партнер Украины, кто подыгрывает Кремлю или действует исключительно в собственных интересах. Здесь любая деталь имеет значение.

Как гром среди ясного неба в начале недели прозвучало заявление командующего Военно-морскими силами Германии о том, что Украина уже никогда не вернет Крым. Имея оккупированные территории, по уставу НАТО, двери организации для Киева и так закрыты. Такая свободная трактовка официальной позиции Берлина стоила офицеру должности.

Германия очень осторожно балансирует между своими бизнес-интересами в России и европейскими ценностями. Усложняет картину и Хорватия. Президент страны Зоран Миланович заявил: Украине в НАТО места нет. И вдруг Россия таки нападет, Загреб максимально отстранится.

Такую риторику можно было бы ожидать и от президента Чехии пророссийского политика Милоша Земана. Но в Праге заявили: в случае большой войны Чехия даже может прислать в Украину своих военных.

В последнее время сменила картинку на дипломатическом пазле Великобритания. Она сейчас более радикально поддерживает Украину и присылает высокотехнологичные гранатометы. Не последняя причина тому, что Лондон на правах самостоятельного игрока борется за лидерство на континенте с Берлином.

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