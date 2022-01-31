В Сенате США допускают возможность введения некоторых санкций против России еще до вторжения ее войск в Украину.

Об этом шла речь во время совместного интервью сенатора-демократа Роберта Менендеса и сенатора-республиканца Джима Риша американскому телеканалу CNN.

Как объяснил Менендес, в Сенате США рассматривают вариант введения части санкций против РФ за то, что она уже сделала против Украины (т.е. не дожидаясь возможного вторжения).

– Есть некоторые санкции, которые действительно могут быть введены заранее – за то, что уже совершила Россия: кибератаки на Украину, операции под чужим флагом, попытки “подорвать” украинское правительство изнутри страны. Это лишь некоторые примеры санкций, которые могут быть введены сейчас, — подчеркнул сенатор, не уточнив, о каких именно ограничительных мерах идет речь.

Менендес добавил, что более разрушительные санкции, направленные против российской экономики, будут наложены на РФ в случае вторжения в Украину.

Сенатор также заверил, что Вашингтон продолжит оказывать Украине военную помощь, в том числе летальную.

Сенатор Джим Риш, в свою очередь, подтвердил, что могут быть использованы оба варианта ограничительных мер (как до так и после возможного вторжения).

Оба сенатора сообщили, что в Сенате США практически достигнуто двухпартийное согласие по законопроекту, который введет санкции против РФ.

– Мы учитывали разные точки зрения, и мы полны решимости сообща, на двухпартийной основе, защищать Украину… Я бы сказал, что мы находимся на расстоянии в один ярд от финиша. Надеюсь, сможем завершить успешно, – рассказал Менендес.

А Джим Риш проинформировал, что спорным остается вопрос о санкциях против российского газопровода Северный поток-2. По его словам, на этот счет среди сенаторов возникали разногласия.

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не планируют вводить масштабные санкции против России до возможного вторжения в Украину. По словам Блинкена, санкции являются сдерживающим фактором, и если их ввести заранее, исчезнет стимул, сдерживающий РФ от нападения.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский выступает за введение санкций еще до возможного начала военной агрессии РФ. Во время недавней встречи с американскими сенаторами Зеленский заявил, что после предполагаемого нападения на Украину от санкций уже не будет никакой пользы.