Самые смелые меры, которым грозит Вашингтон для сдерживания России от военного вторжения в Украину, могут подорвать всю российскую экономику. В то же время, они повлияют и на экономику других государств.

Об этом сообщает американское издание The New York Times.

По информации журналистов, самые суровые санкции, которые американские официальные лица угрожают ввести против РФ, могут спровоцировать в России сильную инфляцию, крах фондового рынка и другие формы финансовой паники. Это ощутят на себе практически все россияне: от миллиардеров до государственных чиновников и семей среднего класса.

Планируются ограничительные меры против крупнейших российских банков и финансовых учреждений, что неизбежно отразится на повседневной жизни в РФ.

По данным экспертов, с которыми пообщались журналисты, жесткие санкции против российской финансовой системы, в случае их введения, могут привести к значительным потерям.

– Если администрация Байдена выполнит свою угрозу ввести санкции против крупных российских банков, это отразится на всей российской экономике… Это, безусловно, повлияет на обычных россиян, – подчеркнул бывший высокопоставленный чиновник в Офисе политики экономических санкций Госдепартамента США Эдвард Фишман.

Как отмечает NYT, введенные в 2014 году антироссийские санкции имели более “хирургический подход” и были нацелены на окружение Владимира Путина, а также на чиновников и учреждения, причастные к агрессии против Украины. Новые же ограничительные меры будут кардинально иными.

По информации издания, Вашингтон планирует нанести мощный удар по основам, на которых держится вся финансовая система РФ. Речь идет о прекращении иностранного кредитования, продажи суверенных облигаций, передачи технологий для критических отраслей в РФ. Кроме того, санкции могут затронуть активы близкого окружения Путина.

В то же время, по данным NYT, реальный ущерб российской экономике может нанести удар по крупнейшим государственным банкам и Российскому фонду прямых инвестиций. Как только Вашингтон внесет банки в санкционный список, с ними перестанут сотрудничать иностранные компании по всему миру.

А экономист и автор отчета Атлантического совета о санкциях США против РФ Андерс Аслунд отметил, что последствиями анонсированных Вашингтоном санкций могут стать: девальвация рубля, потрясение фондового рынка, а также заморозка торговли облигациями.

Для среднестатистического россиянина такие жесткие меры могут означать повышение цен на продукты питания и одежду, серьезную девальвацию пенсий и обесценивание накоплений.

– Но эта стратегия (США, – Ред.) связана с политическими и экономическими рисками. Ни одна страна никогда не пыталась ввести широкие санкции против столь крупных финансовых институтов и экономики, как российская, — отмечается в публикации.

Журналисты приводят мнения аналитиков на этот счет. По информации The New York Times, одни аналитики утверждают, что “быстрый и суровый” ответ на агрессию РФ, который обещает Вашингтон, может задеть крупные экономики, в том числе в Европе, и даже поставить под угрозу стабильность мировой финансовой системы.

Некоторые аналитики также предупреждают, что Москва может прибегнуть к эскалации, чтобы отомстить за санкции. Например, РФ может прекратить поставки природного газа в Европу или осуществить кибератаки на инфраструктуру США и Европы.

В публикации отмечается, что в настоящее время Вашингтон пытается сформировать такой набор санкций, который нанесет сокрушительный удар по России, но вместе с тем сдержит экономические потрясения во всем мире, в том числе и в Соединенных Штатах.

По информации осведомленных лиц, с которыми общались журналисты, администрация Джо Байдена пока не планирует наносить удар по российской нефтегазовой экспортной отрасли, поскольку это может привести к росту цен на бензин для американцев, а также спровоцировать раскол в отношениях с европейскими союзниками.

Недавно появилась информация, что Великобритания и ЕС готовятся наложить санкции на новые российские газовые проекты, если Кремль выдаст приказ о вторжении в Украину. Речь идет о серьезных ограничениях на финансирование и передачу технологий для новых газовых проектов РФ.