Президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию о блокировании Германией поставок в Украину оружия в рамках НАТО. Речь идет об оборонном вооружении – противодронных ружьях и противоснайперских системах.

Соответствующий комментарий Зеленский озвучил в интервью итальянской газете La Repubblica.

Президент напомнил, что Россия начала войну против Украины еще в 2014 году, и с тех пор наше государство готово к развитию любых сценариев. В то же время, по словам Зеленского, не обо всех странах Европы можно сказать так же.

В качестве примера он привел ситуацию с Германией, которая блокировала поставки оружия в Украину. Как отметил Зеленский, это свидетельствует о том, что в некоторых европейских странах “побеждает страх”.

– Например, Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами. Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, защищающееся от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх, — подчеркнул Зеленский.

Недавно немецкое издание Bild обнародовало информацию о том, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружения Украине в рамках НАТО. По данным журналистов, это происходило с мая 2021 года.

На ситуацию уже отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что наше государство и Германия во время переговоров могут решить проблему блокирования Берлином покупки оружия. Кулеба уточнил, что уже обсудил этот вопрос с главой МИД Германии Анналеной Бербок.