Міністр оборони України Олексій Резніков закликав Німеччину перестати блокувати закупівлі зброї нашою державою через агентство НАТО.

Таку заяву очільник Міноборони зробив в одному з інтерв’ю. За словами Резнікова, Київ не наполягає, що Берлін повинен продати чи передати Україні зброю.

Йдеться про розблокування закупівель через Альянс – агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency).

– Ми ж не говоримо, що Німеччина має нам щось продати чи подарувати. Ні. Просто перестаньте блокувати можливість публічно, легально, відкрито придбавати потрібні нам засоби захисту і зброю через агентство NSPA. Це такий собі Amazone, куди ми наперед платимо гроші, а потім проходимо всі процедури перевірки, – наголосив Резніков.

Міністр розповів, що це агентство НАТО має наглядову раду, до якої входять держави-партнери Альянсу. Вони ухвалюють рішення за спеціальною процедурою мовчазної згоди. І в березні 2021 року Німеччина письмово оголосила про припинення такої процедури, що фактично заблокувало закупівлі зброї Україною.

Йдеться про снайперські комплекси Barrett, антидронові рушниці та інше озброєння.

– Німеччина блокувала для нас саме снайперські комплекси Barrett американського виробництва. Але її вихід з процедури мовчазної згоди призвів до блокування усього великого пакету наших потреб, включно з антидроновими рушницями литовського виробництва, необхідними для того, щоб блокувати роботу безпілотників, які засилають російські війська через лінію зіткнення в ОРДЛО і скидають з них гранати, – зазначив Резніков.

Міністр висловив здивування тим фактом, що новий уряд Німеччини не змінив позицію щодо надання Україні військово-технічної допомоги. У цьому контексті Резніков заявив, що зараз спостерігається “дуже потужна залежність Німеччини від Російської Федерації”.

Наприкінці 2021 року німецьке видання Bild оприлюднило інформацію, що ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель блокувала постачання зброї Україні в рамках НАТО. Йдеться про поставки оборонного озброєння (протидронних рушниць та протиснайперських систем).

А нещодавно офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт підтвердив, що Берлін виключає можливість постачання Україні летальної зброї. У ФРН аргументують це тим, що не експортують озброєння у кризові регіони.

Поки що Берлін погодився передати Україні п’ять тисяч захисних шоломів.

Джерело: LB.ua