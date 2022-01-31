По состоянию на сегодняшний день в Украине нет необходимости проводить военную мобилизацию населения, даже частичную.

Об этом заявил в одном из интервью министр обороны Украины Алексей Резников.

Он объяснил, что даже объявление тренировочной мобилизации может спровоцировать панику в обществе, поскольку граждане решат, что враг вот-вот нападет.

– Потребности в мобилизации, с точки зрения угрозы, сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет, – подчеркнул Резников.

Вместо этого в Министерстве обороны планируют продолжать формирование Сил территориальной обороны. Сейчас происходит набор 10 тыс. кадровых военнослужащих терробороны, каждый из которых будет обучать примерно 10 резервистов.

Для сил терробороны будут проводить полевые учения. К ним, в частности, планируют привлечь глав облгосадминистраций, райгосадминистраций и Киевской городской госадминистрации.

– Будем работать с формированием Сил территориальной обороны. Их будут учить, будут нормальные полевые учения. И первые учения мы начнем с глав ОГА, РГА, плюс КГГА, конечно. У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Так же разделены и командования Сил территориальной обороны. Начнем с севера, соберем все области плюс Киев, будем их учить два-три дня на полигоне, как взаимодействовать, как что делать. Потом будет восток, юг и запад, – рассказал Резников.

В целом во время первой волны набора в территориальную оборону планируют наполнить хотя бы 70% от необходимых 10 тыс. военных. По словам министра, это позволит выполнять поставленные задачи.

По словам Алексея Резникова, на сегодняшний день Россия не сформировала ударную группировку своих войск вблизи украинских границ для нападения.

Министр обороны призвал украинцев не паниковать. Резников отметил, что собирать “тревожный чемоданчик” не нужно.

Источник: LB.ua