Министр обороны Украины Алексей Резников исключил вероятность оккупации Харькова российскими войсками. Он заверил, что такой сценарий нереален, и никто город не отдаст.

Об этом глава Минобороны рассказал в одном из интервью, комментируя соответствующее заявление президента Владимира Зеленского. Резников отверг вероятность столь молниеносной наступательной операции РФ.

– Вы спросили о вероятности. К счастью, могу с уверенностью сказать: такой вероятности нет… Они (Россия, — Ред.) точно прорабатывают разные планы вторжения в случае принятия соответствующего политического решения. Поэтому есть вероятность атаки с юга, с моря и с востока. Скажу больше, с ОРДЛО также существует вероятность. Планы разрабатываются разные. Но я сознательно понимаю, что такой вероятности на сегодняшний день нет, — подчеркнул Резников.

Он добавил, что сценарий с захватом административных зданий, который удалось реализовать Кремлю в Донецке и Луганске в 2014 году, уже не повторится, поскольку изменилась страна.

– Ни в Харькове, ни в Сумах, ни Чернигове, ни где-либо еще никто не даст это сделать… Даже если бы какую-то территорию, предположительно, подчеркиваю, попытались бы оккупировать, ее просто нереально было бы удержать. Слабая украинская армия 2014 года, которую волонтеры одевали, вооружали, кормили и сами при этом воевали, смогла деоккупировать 2/3 оккупированных в то время территорий. 200 населенных пунктов тогда были освобождены. А теперь при нашем опыте, вооружении, готовности, настрое, сплоченности это нереально. Никто Харьков никому не отдаст, – заявил Резников.

Он уточнил, что слова Владимира Зеленского (что Россия может попытаться оккупировать Харьков) были “несколько перекручены” или неверно трактованы.

Резников также рассказал, что вдоль границ Украины сейчас находятся около 120-125 тыс. российских войск (речь идет о наземном, воздушном и морском компонентах). Подобная военная группировка РФ находилась вблизи украинских границ и весной 2021 года.

Поэтому, по словам главы Минобороны, нужно не поддаваться панике, трезво оценивать факты и сравнивать их с данными разных разведок.

– По состоянию на сегодняшний день ударная группировка вооруженными силами РФ не образована. Любой эксперт военного дела скажет, что у ударной группировки есть несколько признаков. Таких признаков сегодня в совокупности не существует, – сообщил министр.

Источник: LB.ua