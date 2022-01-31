Станом на зараз в Україні немає потреби проводити військову мобілізацію населення, навіть часткову.

Про це заявив в одному з інтерв’ю міністр оборони України Олексій Резніков.

Він пояснив, що навіть оголошення тренувальної мобілізації може спровокувати паніку в суспільстві, оскільки громадяни вирішать, що ворог ось-ось нападе.

– Потреби в мобілізації, з погляду загрози, зараз немає. Якщо ми оголосимо тренувальну мобілізацію, це викличе паніку на вулицях. Усі будуть думати, що ми знали і приховали, що ворог завтра нападе, – наголосив Резніков.

Натомість у Міністерстві оборони планують продовжувати формування Сил територіальної оборони. Зараз відбувається набір 10 тис. кадрових військовослужбовців тероборони, кожен із яких навчатиме приблизно 10 резервістів.

Для сил тероборони проводитимуть польові навчання. До них, зокрема, планують залучити голів облдержадміністрацій, райдержадміністрацій та Київської міської держадміністрації.

– Будемо працювати з формуванням Сил територіальної оборони. Їх будуть вчити, будуть нормальні польові навчання. І перше навчання ми почнемо з голів ОДА, РДА, плюс КМДА, звісно. У нас чотири сектори: північ, південь, схід і захід. Так само розділені і командування Сил територіальної оборони. Почнемо з півночі, зберемо всі області, плюс Київ, будемо їх вчити два-три дні на полігоні, як взаємодіяти, як що робити. Потім буде схід, південь і захід, – розповів Резніков.

Загалом під час першої хвилі набору до територіальної оборони планують наповнити хоча б 70% від потрібних 10 тис. військових. За словами міністра, це вже дозволить виконувати поставлені завдання.

За словами Олексія Резнікова, станом на сьогодні Росія не сформувала ударне угруповання своїх військ поблизу українських кордонів для нападу.

Міністр оборони закликав українців не панікувати. Резніков зазначив, що збирати “тривожну валізку” не потрібно.

Джерело: LB.ua