Украина направила в страны-партнеры Евросоюза и НАТО новый запрос на оказание военной помощи.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, Министерство обороны обратилось к другим государствам с дополнительным перечнем военных потребностей для Вооруженных сил Украины.

– Мы обновили наше обращение от Минобороны через институт атташе по военным вопросам в посольствах нашей страны в других государствах. Мы обратились еще раз с дополнительным перечнем потребностей, которые есть в интересах ВСУ, для того, чтобы обеспечить отпор, держать строй, защищать наших воинов и сделать вероятное вторжение дорогостоязим для агрессора и не допустить его, — подчеркнул Резников.

Министр уточнил, что Украина направила новый запрос в дружественные страны НАТО и ЕС с потребностями для ВСУ в феврале.

– Будем ждать официальных ответов и готовности нам помочь, — добавил Резников.

Как известно, 1 февраля в Украине приземлился шестой самолет с военной помощью от США. Он доставил 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию.

Кроме того, правительство Польши поддержало выделение Украине военной помощи – боеприпасов и переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun.

Какое еще оружие и от каких стран получала Украина – читайте в материале.